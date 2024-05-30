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«Военная хроника»: ВС России уничтожили последний мост из Волчанска

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«Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь реку Волчью.
«Военная хроника»: ВС России уничтожили последний мост из Волчанска
  • РИА Новости

«Волчанск — всё. Теперь только котёл.
«Северные» уничтожили последний мост через реку Волчью на улице Ленина», — говорится в материале.

По данным «Военной хроники», за время штурма Волчанска данный мост прозвали «Мостом смерти» из-за множества украинских военных, пытавшихся сбежать из-под огня российской артиллерии.

«По этому мосту пехота ВСУ часто и в больших количествах пыталась перебраться на другой берег, но теперь этой возможности нет», — добавляется в заявлении.

Ранее российские бойцы взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском.

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