«Военная хроника»: ВС России уничтожили последний мост из Волчанска
- РИА Новости
«Волчанск — всё. Теперь только котёл.
«Северные» уничтожили последний мост через реку Волчью на улице Ленина», — говорится в материале.
По данным «Военной хроники», за время штурма Волчанска данный мост прозвали «Мостом смерти» из-за множества украинских военных, пытавшихся сбежать из-под огня российской артиллерии.
«По этому мосту пехота ВСУ часто и в больших количествах пыталась перебраться на другой берег, но теперь этой возможности нет», — добавляется в заявлении.
Ранее российские бойцы взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском.