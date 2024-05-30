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Российские бойцы взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском

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Бойцы группировки «Север» взяли в плен трёх бойцов батальона ГУР Украины «Братство» и четырёх бойцов батальона «Солнышко», а также семерых пограничников.

С пленным из батальона «Братство» Демидом Нетревожко поговорил военкор RT Александр Симонов.

По словам Нетревожко, он был взят на Волчанском направлении в результате штурмовых действий подразделений ВС России. После ранения российские медики оказали ему медпомощь.

Пленный отметил, что бойцы армии России действовали профессионально и в определённый момент предложили ему и его сослуживцам сдаться. В итоге украинцы сложили оружие.

Ранее взятый в плен украинский солдат Николай Перепаленко заявил, что военнослужащие ВСУ не хотели обороняться под Харьковом.

 

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