RT в Telegram
Подпишись

Пленный солдат ВСУ Перепаленко: военные не хотели обороняться под Харьковом

Короткая ссылка
Взятый в плен украинский солдат Николай Перепаленко заявил, что военнослужащие ВСУ не хотели обороняться под Харьковом.
Пленный солдат ВСУ Перепаленко: военные не хотели обороняться под Харьковом
  • globallookpress.com

«Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сам он отправился на подкрепление к военным ВСУ в составе группы из четырёх человек. При этом на позициях им никто не поставлял боеприпасы, когда они стали заканчиваться.

«У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было», — указал военнопленный.

Перепаленко отметил, что после отсутствия помощи он и его сослуживцы решили сдаться в плен.

Ранее войска России освободили населённый пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить