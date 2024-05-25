Пленный солдат ВСУ Перепаленко: военные не хотели обороняться под Харьковом

Взятый в плен украинский солдат Николай Перепаленко заявил, что военнослужащие ВСУ не хотели обороняться под Харьковом.

«Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сам он отправился на подкрепление к военным ВСУ в составе группы из четырёх человек. При этом на позициях им никто не поставлял боеприпасы, когда они стали заканчиваться.

«У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было», — указал военнопленный.

Перепаленко отметил, что после отсутствия помощи он и его сослуживцы решили сдаться в плен.

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