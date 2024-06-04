Депутат Милонов предложил ввести новые льготы для многодетных в отпуске
- РИА Новости
- © Максим Блинов
По его словам, стоимость авиабилетов может достигать высоких цен, а на отечественных авиалиниях отсутствуют льготные пакеты предложений для путешествий многодетных семей.
«Прошу вас оценить возможность внедрения новых льготных тарифов для многодетных пассажиров в период отпусков и летнего отдыха», — говорится в тексте обращения.
Кроме того, он предложил внедрить принцип бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста.
«Помимо этого, прошу вас рассмотреть возможность внедрения принципа бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста — подгузники, смеси, смена одежды и прочее для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость», — говорится в обращении депутата.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что многодетных семей в России должно быть как можно больше.