RT в Telegram
Подпишись

Депутат Милонов предложил ввести новые льготы для многодетных в отпуске

Короткая ссылка
RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха. Копия обращения на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.
Депутат Милонов предложил ввести новые льготы для многодетных в отпуске
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По его словам, стоимость авиабилетов может достигать высоких цен, а на отечественных авиалиниях отсутствуют льготные пакеты предложений для путешествий многодетных семей.

«Прошу вас оценить возможность внедрения новых льготных тарифов для многодетных пассажиров в период отпусков и летнего отдыха», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, он предложил внедрить принцип бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста.

«Помимо этого, прошу вас рассмотреть возможность внедрения принципа бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста — подгузники, смеси, смена одежды и прочее для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость», — говорится в обращении депутата.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что многодетных семей в России должно быть как можно больше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить