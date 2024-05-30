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Путин: многодетных семей в России должно быть как можно больше

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что многодетных семей в России должно быть как можно больше.
Путин: многодетных семей в России должно быть как можно больше
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом он заявил в ходе церемонии вручения государственных наград. Как указал Путин, сбережение всего, что дорого стране, самого народа России идёт от семьи.

«Рождение и воспитание детей, сохранение лучших семейных традиций и устоев», — подчеркнул он.

Комментируя присвоение звания «Мать-героиня» многодетной матери Ольге Верпаковской из Тверской области, воспитавшей с мужем 14 детей, он отметил, что многодетных семей в стране должно быть больше.

«Такой благородный родительский труд заслуживает признания и восхищения. Таких семей в нашей стране должно быть как можно больше», — сказал Путин.

Ранее российский президент отметил, что семья с тремя детьми должна стать нормой в России. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.

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