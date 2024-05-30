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Путин: семья с тремя детьми должна стать нормой в России

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Президент Владимир Путин считает, что семья с тремя детьми должна стать нормой в России. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.
Путин: семья с тремя детьми должна стать нормой в России
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

«Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни. Мы идём именно в этом направлении», — сказал он.

Путин уточнил, что число многодетных семей в России за последние годы выросло примерно на 26%.

«Сейчас таких семей уже более двух миллионов. Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей», — добавил президент.

Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». RT ведёт трансляцию.

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