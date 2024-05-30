Путин пообщался с многодетными семьями, в том числе с матерью-героиней из ДНР
- РИА Новости
«Воспитываем десять деток, каждый занимается своим любимым делом. На будущее пока не загадываем в связи с нашей обстановкой», — сказала Волга.
В разговоре с президентом также участвовала семья Андрея и Анастасии Семашкиных (Камчатка) с девятью детьми, из Томской области на связь вышла семья Рахматуллы и Галины Рахимовых, которые тоже воспитывают девять ребят.
Из Тюмени с Путиным говорила семья Андрея и Натальи Якуниных с восьмью детьми. Из Чечни — Хусейн и Таисия Халиковы, которые вырастили семерых детей.
Также с президентом поговорила семья матери-героини Елены Солодовниковой и её мужа Владимира из Усть-Лабинска (Краснодарский край), они воспитывают 11 мальчиков, часть из которых уже совершеннолетние.
Сергей и Ольга Шишовы из Новочебоксарска (Чувашия) воспитывают девять детей, а у матери-героини Ирины Абакумовой и Александра из Москвы — десять детей.
Президент отметил, что семья с тремя детьми должна стать нормой в России. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.