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В МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России на ОИ-2024 не будет

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Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России на летние Олимпийские игры в Париже от 8 декабря 2023 года являются окончательными.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — заявили РИА Новости в пресс-служба организации. 

25 февраля министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже.

 8 декабря стало известно, что комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.

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