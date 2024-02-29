В МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России на ОИ-2024 не будет
«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — заявили РИА Новости в пресс-служба организации.
25 февраля министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже.
8 декабря стало известно, что комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.