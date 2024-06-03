Силы ПВО ВС России сбили шесть снарядов РСЗО «Ольха» в Белгородской области
- РИА Новости
«Около 21:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» и беспилотники ВСУ в Белгородской области.