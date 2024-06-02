Силы ПВО России сбили ракету «Нептун» ВСУ в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» и беспилотники ВСУ в Белгородской области.

«С 16:05 до 16:20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты «Нептун» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО одна ПКР «Нептун» и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе.