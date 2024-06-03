Поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области: в МО РФ заявили о дальнейшем продвижении группировки «Север»

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы объединения нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ в Харьковской области, а также отразили пять контратак ВСУ. Тем временем средства ПВО уничтожили 67 БПЛА противника, а также сбили противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER и зенитную ракету комплекса Patriot.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, заявили в Минобороны России в сводке о ходе спецоперации за сутки.

Бойцы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка (Харьковская область).

Наряду с этим отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах н. п. Липцы и Волчанск (Харьковская область). ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Загоруйковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР) отражены три контратаки штурмовых групп противника.

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По данным российской стороны, ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станция радиэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах н. п. Новый и Константиновка (ДНР).

ВСУ потеряли за сутки более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две 152-мм гаубицы Д-20, 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Кроме того, уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Новгородское (ДНР).

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Также отражены четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Очеретино и Новопокровское (ДНР). Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина 227-мм РСЗО HIMARS производства США, а также пять 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б», две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Урожайное (ДНР).

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Помимо прочего, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 67 беспилотников, а также сбили противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, зенитную ракету комплекса Patriot производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».