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Подполье: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Зарожном под Харьковом

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Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по месту дислокации ВСУ в селе Зарожном Харьковской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Зарожном под Харьковом
  • РИА Новости

Его слова передаёт РИА Новости

«Прилёт был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ. <…> Как сообщают наши товарищи из Харькова, около 30 погибших вэсэушников и более пяти десятков раненых», — сказал Лебедев.

Он отметил, что эту группу украинских военнослужащих должны были перебросить под Волчанск.

Ранее в подполье рассказали об атаке на завод под Николаевом, где базировались солдаты ВСУ.

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