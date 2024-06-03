Подполье: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Зарожном под Харьковом
- РИА Новости
Его слова передаёт РИА Новости.
«Прилёт был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ. <…> Как сообщают наши товарищи из Харькова, около 30 погибших вэсэушников и более пяти десятков раненых», — сказал Лебедев.
Он отметил, что эту группу украинских военнослужащих должны были перебросить под Волчанск.
Ранее в подполье рассказали об атаке на завод под Николаевом, где базировались солдаты ВСУ.