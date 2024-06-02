Подполье заявило об атаке на завод под Николаевом, где базировались солдаты ВСУ
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, ночью была серия ударов по винзаводу в Парутино.
«На территории винзавода расположились военные со своей техникой и боекомплектом... По данным нашей агентуры, в районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS», — отметил он.
Лебедев отметил, что установки РСЗО применялись для обстрелов, вероятно Херсонской области и Крыма.
После нанесения ударов по месту расположения военных ВСУ к заводу приехали бригады медиков, а также представители СБУ. Местных жителей стали активно проверять и досматривать.
Ранее подполье заявило, что ВС России поразили военный аэродром во Львовской области.