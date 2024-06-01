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Подполье: ВС России поразили военный аэродром во Львовской области

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Военный аэродром и другие объекты были поражены минувшей ночью в районе города Стрый Львовской области.
Подполье: ВС России поразили военный аэродром во Львовской области
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, по объектам были нанесены четыре удара. Часть пришлась по военному аэродрому и авиабазе, которая расположена на нём.

Также ВС России поразили склады бывшего инженерного батальона. Представитель подполья заявил и об ударе по вагоноремонтному заводу.

Кроме того, был нанесён удар по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

Ранее Лебедев сообщил об ударах по арочному укрытию на аэродроме ВСУ Староконстантинов.

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