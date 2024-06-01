Подполье: ВС России поразили военный аэродром во Львовской области
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Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, по объектам были нанесены четыре удара. Часть пришлась по военному аэродрому и авиабазе, которая расположена на нём.
Также ВС России поразили склады бывшего инженерного батальона. Представитель подполья заявил и об ударе по вагоноремонтному заводу.
Кроме того, был нанесён удар по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.
Ранее Лебедев сообщил об ударах по арочному укрытию на аэродроме ВСУ Староконстантинов.