Подполье: ВС России поразили военный аэродром во Львовской области

Военный аэродром и другие объекты были поражены минувшей ночью в районе города Стрый Львовской области.

Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, по объектам были нанесены четыре удара. Часть пришлась по военному аэродрому и авиабазе, которая расположена на нём.

Также ВС России поразили склады бывшего инженерного батальона. Представитель подполья заявил и об ударе по вагоноремонтному заводу.

Кроме того, был нанесён удар по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

Ранее Лебедев сообщил об ударах по арочному укрытию на аэродроме ВСУ Староконстантинов.