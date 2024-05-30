Больше всего ударов за ночь пришлось на украинский Староконстантинов в Хмельницкой области, который «бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16», заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным, которые привёл собеседник агентства, с 03:00 до 04:40 по объекту «было нанесено как минимум пять ударов».

«Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16», — сказал Лебедев.

Подпольщик рассказал, что попадание пришлось и по арочному укрытию аэродрома, оно сопровождалось «серией взрывов и выбросом пламени с искрами». Ещё один прилёт зафиксирован в районе микрорайона «Вокзал-2», который примыкает к аэродрому.

«Военная хроника» тоже сообщает, что минувшей ночью наиболее плотный удар был нанесён по аэродрому Староконстантинов: туда прилетело от пяти до семи крылатых ракет.

В ночь на 30 мая несколько взрывов раздалось в Хмельницкой области. Сообщения о взрывах повторялись несколько раз.

Также издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в Харькове.