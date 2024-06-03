Минобороны: бойцы «Севера» продвигаются вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Север» продвигаются вглубь обороны противника в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

«Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30», — сообщает министерство.

Сейчас бойцы спецназа «Ахмат» также переброшены на Харьковское направление спецоперации, они уже находятся на разных участках линии боевого соприкосновения.

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Москва перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области. Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.