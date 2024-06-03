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Алаудинов: спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

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Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены на Харьковское направление спецоперации, они уже находятся на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов.
Алаудинов: спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление
  • РИА Новости

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО. Всё хорошо, бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения, которые надо было прикрыть. И сегодня бойцы уже приступили к выполнению поставленных задач», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Подразделения «Ахмата» выполняют в том числе штурмовые задачи, добавил офицер.

31 мая министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км, сейчас продвижение российских бойцов идёт на всех тактических направлениях.

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Москва перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области. Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.

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