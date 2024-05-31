Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 км на важных участках в Харьковской области
«Продвижение идёт на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на 8-9 км», — сказал министр.
Накануне Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области.
Президент Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Россия перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области.
Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.