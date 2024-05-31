Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 км на важных участках в Харьковской области

Войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8-9 км, сейчас продвижение российских бойцов идёт на всех тактических направлениях, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ.

«Продвижение идёт на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на 8-9 км», — сказал министр.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области.

Президент Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Россия перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области.

Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.