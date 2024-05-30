Минобороны: бойцы «Севера» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ
- РИА Новости
«Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Глубокое и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке.
Президент Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Россия перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области.
Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.