Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщает Министерство обороны.

«Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Глубокое и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке.

Президент Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Россия перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области.

Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.