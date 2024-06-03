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Сенатор Джабаров: Россия сможет сбивать поставленные Украине F-16

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У России есть средства для защиты от истребителей F-16, которые вскоре будут поставлены на Украину, эти самолёты будут сбиваться, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Сенатор Джабаров: Россия сможет сбивать поставленные Украине F-16
  • © Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes

«Я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России. — RT). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах — Румынии и Польше. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — сказал сенатор.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее дала интервью Politico, в котором сказала, что власти не будут вводить ограничения на использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России.

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