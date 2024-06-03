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Politico: Нидерланды не ограничивают Киев в применении F-16 для ударов по России

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Нидерланды не будут вводить ограничения на использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России. Об этом рассказала глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен, пишет Politico.
Politico: Нидерланды не ограничивают Киев в применении F-16 для ударов по России
  • AP

Министр обороны Нидерландов заявила, что, в отличие от Бельгии, власти страны «не вводят ограничения» на использование F-16. 

«Мы применяем тот же принцип, который мы применяли в случае других поставленных возможностей, который заключается в следующем: как только мы передаем (вооружения. — RT) Украине, она может сама ими распоряжаться», — цитирует её Politico. 

Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды планируют передать Украине 24 самолёта F-16. 

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц дал Киеву разрешение на использование немецкого оружия для ударов по российской территории.  

На Украину также прибыл первый офицер ВВС Греции, чтобы обучать солдат ВСУ обращению с истребителями F-16. 

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