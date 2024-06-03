МИД — о возможном применении Patriot над Россией: Москва нейтрализует угрозы
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Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.
Он отметил, что Запад идёт по пути эскалации.
«Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг допустил возможность применения ЗРК Patriot в небе над Россией.