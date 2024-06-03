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МИД — о возможном применении Patriot над Россией: Москва нейтрализует угрозы

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В российском МИД заявили, что Москва примет все меры по нейтрализации угроз, комментируя возможное использование Украиной зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией.
МИД — о возможном применении Patriot над Россией: Москва нейтрализует угрозы
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко. 

Он отметил, что Запад идёт по пути эскалации.

«Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — цитирует его ТАСС.  

Ранее глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг допустил возможность применения ЗРК Patriot в небе над Россией. 

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