МИД — о возможном применении Patriot над Россией: Москва нейтрализует угрозы

В российском МИД заявили, что Москва примет все меры по нейтрализации угроз, комментируя возможное использование Украиной зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией.

Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.

Он отметил, что Запад идёт по пути эскалации.

«Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг допустил возможность применения ЗРК Patriot в небе над Россией.