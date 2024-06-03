Сальдо: ВС России сорвали ночную попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Украинские военные попытались высадиться с лодок на левом берегу Днепра около посёлка Днепряны (Херсонская область), по ним был открыт огонь «из всех средств поражения», сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе пгт Днепряны Новокаховского ГО. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть так называемого десанта уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу», — написал Сальдо в Telegram.

По его словам, остатки десанта были «сброшены в реку».

Как отметил губернатор, опыт Крынок морских пехотинцев киевского режима «ничему не научил».

Ранее Сальдо отмечал, что подвалы, заваленные телами военнослужащих Вооружённых сил Украины, обнаружили в селе Крынки.