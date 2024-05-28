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Сальдо: в селе Крынки нашли заваленные телами солдат ВСУ подвалы

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Подвалы, заваленные телами военнослужащих Вооружённых сил Украины, обнаружили в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Соответствующую информацию предоставил в личном Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«...Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых морских пехотинцев», — написал он.

Губернатор Херсонской области добавил, что «только в таком виде» украинские военнослужащие присутствуют в Крынках.

Ранее Сальдо проинформировал об устроенном Киевом терроре в Херсоне, где людей отлавливают как зверей.

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