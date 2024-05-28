Сальдо: в селе Крынки нашли заваленные телами солдат ВСУ подвалы
Соответствующую информацию предоставил в личном Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«...Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых морских пехотинцев», — написал он.
Губернатор Херсонской области добавил, что «только в таком виде» украинские военнослужащие присутствуют в Крынках.
Ранее Сальдо проинформировал об устроенном Киевом терроре в Херсоне, где людей отлавливают как зверей.