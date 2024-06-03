Володин: поправки о совершенствовании налоговой системы Госдума изучит 20 июня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы рассмотрят поправки о совершенствовании налоговой системы 20 июня.

Об этом говорится в Telegram нижней палаты парламента.

«Председатель ГД сообщил, что рассмотрение этих законодательных инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня», — отмечается в заявлении.

Также Володин указал, что Совет Государственной думы направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект о совершенствовании налоговой системы.