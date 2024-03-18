Коппинджер: Тим Цзю проведёт титульный бой WBO против Себастьяна Фундоры

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю проведёт свой следующий бой с американцем Себастьяном Фундорой.

Как сообщает журналист Майк Коппинджер, американец Кит Турман получил травму бицепса и выбыл из поединка.

По данным источника, россиянин проведёт защиту титула чемпиона мира WBO в первом среднем весе против Фундоры.

Бой пройдёт в Лас-Вегасе (США) 30 марта.

Тим Цзю является чемпионом мира по версии WBO. На его счету 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю высказался о поединке блогера Джейка Пола с легендой бокса Майком Тайсоном.