Коппинджер: Тим Цзю проведёт титульный бой WBO против Себастьяна Фундоры
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Как сообщает журналист Майк Коппинджер, американец Кит Турман получил травму бицепса и выбыл из поединка.
По данным источника, россиянин проведёт защиту титула чемпиона мира WBO в первом среднем весе против Фундоры.
Бой пройдёт в Лас-Вегасе (США) 30 марта.
Тим Цзю является чемпионом мира по версии WBO. На его счету 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения.
Ранее Тим Цзю высказался о поединке блогера Джейка Пола с легендой бокса Майком Тайсоном.