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В ВСУ заявили, что первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

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Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире «Новости Live».
В ВСУ заявили, что первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи
  • Gettyimages.ru

«Да, есть (вероятность. — RT), после Пасхи», — цитирует его РИА Новости.

При этом точных дат Евлаш не сообщил, отметив, что они постоянно меняются.

Военный комитет НАТО на уровне глав министерств обороны стран — участниц альянса проведёт встречу 16 мая в Брюсселе. Одной из её тем станет оказание поддержки Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс заплатит огромную цену, если Россия победит на Украине.

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