В ВСУ заявили, что первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи
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«Да, есть (вероятность. — RT), после Пасхи», — цитирует его РИА Новости.
При этом точных дат Евлаш не сообщил, отметив, что они постоянно меняются.
Военный комитет НАТО на уровне глав министерств обороны стран — участниц альянса проведёт встречу 16 мая в Брюсселе. Одной из её тем станет оказание поддержки Украине.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс заплатит огромную цену, если Россия победит на Украине.