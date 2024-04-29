Столтенберг: НАТО заплатит огромную цену, если Россия победит на Украине
- AP
- © Johanna Geron
«Самый крупный риск — это если президент Путин достигнет целей и если Путин выиграет. Наибольшую цену НАТО заплатит, если Россия победит на Украине. Потому что тогда мы будем говорить о невероятно больших количествах денег, чем союзники НАТО должны инвестировать в безопасность сегодня», — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО вместе с этим не ожидает, что альянс достигнет договорённости о членстве Украины на саммите в Вашингтоне, который состоится этим летом.