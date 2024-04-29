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Столтенберг: НАТО заплатит огромную цену, если Россия победит на Украине

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Победа России и её президента Владимира Путина по результатам спецоперации на Украине будет очень дорого стоить НАТО и несёт в себе наибольшие риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг, прибывший в Киев с необъявленным визитом.
Столтенберг: НАТО заплатит огромную цену, если Россия победит на Украине
  • AP
  • © Johanna Geron

«Самый крупный риск — это если президент Путин достигнет целей и если Путин выиграет. Наибольшую цену НАТО заплатит, если Россия победит на Украине. Потому что тогда мы будем говорить о невероятно больших количествах денег, чем союзники НАТО должны инвестировать в безопасность сегодня», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО вместе с этим не ожидает, что альянс достигнет договорённости о членстве Украины на саммите в Вашингтоне, который состоится этим летом.

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