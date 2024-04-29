Столтенберг не ожидает, что страны НАТО в июле согласятся на членство Украины
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«Для этого решения нам нужно, чтобы все союзники согласились. Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 союзника согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО», — сказал Столтенберг.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев надеется получить приглашение в НАТО на саммите альянса в США.
Как утверждает постпред США при НАТО Джулианн Смит, по итогам саммита ожидается конкретный результат для Киева по усилению работы с блоком.