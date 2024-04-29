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Столтенберг не ожидает, что страны НАТО в июле согласятся на членство Украины

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Прибывший в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что альянс достигнет договорённости о членстве Украины на саммите в Вашингтоне, который состоится этим летом.
Столтенберг не ожидает, что страны НАТО в июле согласятся на членство Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Для этого решения нам нужно, чтобы все союзники согласились. Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 союзника согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО», — сказал Столтенберг.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев надеется получить приглашение в НАТО на саммите альянса в США.

Как утверждает постпред США при НАТО Джулианн Смит, по итогам саммита ожидается конкретный результат для Киева по усилению работы с блоком.

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