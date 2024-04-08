Постпред США: Киев ждёт конкретный результат по итогам летнего саммита НАТО
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«Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путём углубления работы НАТО с украинцами», — приводит РИА Новости её слова.
Смит добавила, что к усилению работы с НАТО относятся вопросы модернизации, а также выделения дополнительных ресурсов для Киева и «институционализация некоторой двусторонней поддержки».
Ранее The New York Times сообщила, что страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле.