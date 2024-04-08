Постпред США: Киев ждёт конкретный результат по итогам летнего саммита НАТО

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что по итогам саммита НАТО в июле ожидается конкретный результат для Киева по усилению работы с блоком.

«Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путём углубления работы НАТО с украинцами», — приводит РИА Новости её слова.

Смит добавила, что к усилению работы с НАТО относятся вопросы модернизации, а также выделения дополнительных ресурсов для Киева и «институционализация некоторой двусторонней поддержки».

Ранее The New York Times сообщила, что страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле.