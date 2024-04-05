Лидеры стран НАТО вряд ли предложат Украине присоединиться к альянсу в июле этого года на саммите.

«У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», — пишет The New York Times.

Американский бизнесмен Илон Маск ранее сравнил идею о членстве Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью RT заявил, что страны НАТО с помощью Украины ведут гибридную войну против России.

Грушко напомнил, что Запад начал поддерживать Киев ещё со времён «майдана» и обещал членство в НАТО. Никто не собирается Украину или какие-то остатки от неё куда-то принимать, заключил замглавы МИД.