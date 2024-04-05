Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом
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«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — написал он в комментариях к выступлению главы Госдепа США Энтони Блинкена, где тот упомянул членство Украины в альянсе.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине.
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.