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Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом

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Американский бизнесмен Илон Маск сравнил идею о членстве Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — написал он в комментариях к выступлению главы Госдепа США Энтони Блинкена, где тот упомянул членство Украины в альянсе.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.

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