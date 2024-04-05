Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом

Американский бизнесмен Илон Маск сравнил идею о членстве Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — написал он в комментариях к выступлению главы Госдепа США Энтони Блинкена, где тот упомянул членство Украины в альянсе.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.