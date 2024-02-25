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Киев надеется получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

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Офис президента Украины надеется получить приглашение в НАТО на саммите альянса в США, проведение которого запланировано на июль. Об этом заявил его глава Андрей Ермак.
Киев надеется получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит 13 февраля сообщила, что не ожидает приглашения Украины в НАТО на летнем саммите. Как выяснилось, эти предупреждения не помешали Киеву рассчитывать на иной исход.

«Его (приглашения в НАТО. — RT) Украина стремится получить на саммите Североатлантического союза в Вашингтоне летом 2024 года», — написал Ермак в личном Telegram-канале.

Ранее исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким заявила о работе над скорейшим вступлением Украины в Североатлантический альянс.

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