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В Госдепе заявили о работе над скорейшим вступлением Украины в НАТО

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Госдеп работает с Украиной над тем, чтобы обеспечить вступление страны в НАТО как можно скорее, сообщила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.
В Госдепе заявили о работе над скорейшим вступлением Украины в НАТО
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, американский лидер Джо Байден дал предельно чётко понять, что США в будущем видят Украину членом НАТО.

Ким отметила, что Вашингтон очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что 260 спутников стран НАТО работают для обеспечения поддержки украинских войск.

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Киев серьёзно промахнулся, когда избрал курс в НАТО.

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