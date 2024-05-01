В Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине
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Об этом сообщает Bild.
«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», — сообщили активисты.
Инцидент произошёл в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Позднее заявление о том, кто стоит за этим, появилось на платформе Indymedia.
По словам авторов письма, Rheinmetall зарабатывает деньги на фоне объявленного канцлером ФРГ Олафом Шольцем «переломного момента», который произошёл из-за начала спецоперации на Украине.
Немецкий концерн сейчас накапливает различные старые типы танков, которые могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью, утверждают люди, взявшие на себя ответственность за поджог.
Концерн Rheinmetall ранее в докладе сообщил, что за год увеличил свой оборот на 12% — до €7,1 млрд. Немаловажную роль в этом сыграл «выгодный» для компании конфликт на Украине, вызвавший рост спроса на военную технику.
По информации France 24, Rheinmetall планирует открыть не менее четырёх заводов на территории Украины.