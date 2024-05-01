В Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ответственность за поджог взяли на себя «левые экстремисты», объяснившие свой поступок тем, что немецкая компания обогащается за счёт конфликта на Украине.

Об этом сообщает Bild.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», — сообщили активисты.

Инцидент произошёл в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Позднее заявление о том, кто стоит за этим, появилось на платформе Indymedia.

По словам авторов письма, Rheinmetall зарабатывает деньги на фоне объявленного канцлером ФРГ Олафом Шольцем «переломного момента», который произошёл из-за начала спецоперации на Украине.

Немецкий концерн сейчас накапливает различные старые типы танков, которые могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью, утверждают люди, взявшие на себя ответственность за поджог.

Концерн Rheinmetall ранее в докладе сообщил, что за год увеличил свой оборот на 12% — до €7,1 млрд. Немаловажную роль в этом сыграл «выгодный» для компании конфликт на Украине, вызвавший рост спроса на военную технику.

По информации France 24, Rheinmetall планирует открыть не менее четырёх заводов на территории Украины.