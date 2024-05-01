Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Президент России Владимир Путин указом присвоил звания Героев Труда и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям.

Звания Героев Труда, согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, удостоены гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, первый замгендиректора, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Елтуган Сыздыков, завотделом Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени А.В. Варичева Владимир Щедов.

Почётным знаком «За успехи в труде» наградили коллективы «Севмаша», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» имени М.В. Проценко и ЦНИИчермет имени И.П. Бардина.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда главе Совфеда Валентине Матвиенко.