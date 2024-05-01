Депутаты подрались в парламенте Грузии
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Как сообщает РИА Новости, трансляцию вела в соцсети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.
«Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех», — сказала она.
Ещё одна драка депутатов из-за закона об иноагентах произошла в апреле.
В ходе заседания лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта», депутата Мамуку Мдинарадзе. Впоследствии к потасовке подключились другие парламентарии.