RT в Telegram
Подпишись

Глава района: пострадавших при пожаре в СНТ в Забайкалье нет

Короткая ссылка
Пострадавших в результате пожара в СНТ в Читинском районе Забайкалья нет, сейчас на месте работают пожарные, сообщил глава района Виктор Машуков.
Глава района: пострадавших при пожаре в СНТ в Забайкалье нет
  • РИА Новости

«Пострадавших при пожаре в кооперативе «Разведчик недр» в Читинском районе нет. На месте работают пожарные. Часть из них проливают постройки, другая, большая часть работают по кромке пожара», — сказал он.

Утром 1 мая в одном из СНТ в Забайкалье начался пожар, горят около 30 дачных строений. Огонь перекинулся на лесной массив, тушение пожара осложняют сильные порывы ветра.

На данный момент в Читинском районе ограничили движение на трассе Чита — Забайкальск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить