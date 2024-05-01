Глава района: пострадавших при пожаре в СНТ в Забайкалье нет

Пострадавших в результате пожара в СНТ в Читинском районе Забайкалья нет, сейчас на месте работают пожарные, сообщил глава района Виктор Машуков.

«Пострадавших при пожаре в кооперативе «Разведчик недр» в Читинском районе нет. На месте работают пожарные. Часть из них проливают постройки, другая, большая часть работают по кромке пожара», — сказал он.

Утром 1 мая в одном из СНТ в Забайкалье начался пожар, горят около 30 дачных строений. Огонь перекинулся на лесной массив, тушение пожара осложняют сильные порывы ветра.

На данный момент в Читинском районе ограничили движение на трассе Чита — Забайкальск.