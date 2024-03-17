Тим Цзю объяснил, почему Пол — фаворит в бою с Тайсоном
«Бокс — это не только опыт, скорость и сила. Дело ещё в том, кто больше захочет победы. И я верю, что у Пола есть голод и мотивация, чтобы выдержать атаки Тайсона», — сказал Цзю Fight Hub TV.
Поединок пройдёт по правилам бокса, состоится 20 июля.
Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом — младшим. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, как Пол прокомментировал свой поединок с Тайсоном.