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Тим Цзю объяснил, почему Пол — фаворит в бою с Тайсоном

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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю высказался о поединке блогера Джейка Пола с легендой бокса Майком Тайсоном.

«Бокс — это не только опыт, скорость и сила. Дело ещё в том, кто больше захочет победы. И я верю, что у Пола есть голод и мотивация, чтобы выдержать атаки Тайсона», — сказал Цзю Fight Hub TV.

Поединок пройдёт по правилам бокса, состоится 20 июля.

Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом — младшим. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, как Пол прокомментировал свой поединок с Тайсоном.

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