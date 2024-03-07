Джейк Пол: пора отправить Тайсона спать

Боксёр и блогер Джейк Пол прокомментировал свой поединок с легендой бокса Майком Тайсоном.

«Самый громкий бой XXI века. Я планирую стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона мира, самого крутого человека на планете и самого опасного боксёра всех времён. Пора отправить Майка спать», — написал Пол в соцсетях.

Поединок пройдёт по правилам бокса и состоится 20 июля.

Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом — младшим. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Тайсон вручил Вадиму Немкову специальный пояс чемпиона.