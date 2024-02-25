Тайсон вручил Немкову специальный пояс чемпиона

Бывший американский боксёр Майк Тайсон вручил россиянину Вадиму Немкову символический пояс после победы в бою на турнире «PFL против Bellator».

В Эр-Рияде, где прошли соревнования, россиянин нанёс поражение бразильцу Бруно Каппелоцце удушающим приёмом во втором раунде.

Напомним, что Немков с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение опять вернуться в тяжёлый.

На счету 31-летнего спортсмена 18 побед и два поражения в MMA. Он возглавляет рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Ранее сообщалось, что Немков посвятил победу над Каппелоццей «святому Белогорью».