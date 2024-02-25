Немков посвятил победу над Каппелоццей «святому Белогорью»
«Пояс очень красивый. Он впечатлил меня, когда только увидел его. С гордостью привезу его домой в Россию. Хотел бы посвятить эту победу святому Белогорью», — сказал Немков после боя.
Немков нанёс поражение Каппелоцце в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) удушающим приёмом (ручной треугольник) во втором раунде.
После поединка Немков сел на трон, обернувшись в российский флаг. Схватка прошла в рамках турнира между чемпионами PFL и Bellator.
Российский боец смешанных единоборств с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение опять вернуться в тяжёлый.
На счету 31-летнего Немкова 18 побед и два поражения в MMA. Он возглавляет рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.
Ранее сообщалось, что Немков хотел бы провести бой за титул в тяжёлом весе.