Пловчиха Чикунова пропустит этап Кубка России в Южно-Сахалинске
- РИА Новости
«В Баня‑Луке она плыла с травмой, ногу лечили, и стало получше. Но она и Яна Шакирова заболели, температура 38. Сейчас главное — восстановление», — цитирует Новожилову «Матч ТВ».
Этап Кубка России в Южно‑Сахалинске пройдёт 2—3 мая.
Чикунова в 2023 году установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом, выиграла заплыв на 100 м брассом на Кубке Сальникова и стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсменка года.
Ранее трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова провела параллель между выступлениями пловцов и футболистов московского «Спартака», болельщицей которого она является.