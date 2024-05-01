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Пловчиха Чикунова пропустит этап Кубка России в Южно-Сахалинске

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Тренер Витта Новожилова рассказала, что рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова не сможет принять участие в Кубке России в Южно-Сахалинске.
Пловчиха Чикунова пропустит этап Кубка России в Южно-Сахалинске
  • РИА Новости

«В Баня‑Луке она плыла с травмой, ногу лечили, и стало получше. Но она и Яна Шакирова заболели, температура 38. Сейчас главное — восстановление», — цитирует Новожилову «Матч ТВ».

Этап Кубка России в Южно‑Сахалинске пройдёт 2—3 мая.

Чикунова в 2023 году установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом, выиграла заплыв на 100 м брассом на Кубке Сальникова и стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсменка года.

Ранее трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова провела параллель между выступлениями пловцов и футболистов московского «Спартака», болельщицей которого она является.

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