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Ефимова: пловцы выступают стабильнее, чем «Спартак»

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова провела параллель между выступлениями пловцов и футболистов московского «Спартака», болельщицей которого она является.
Ефимова: пловцы выступают стабильнее, чем «Спартак»
  • РИА Новости

«Можно ли «Спартак» сравнить с каким-нибудь пловцом? Мне кажется, такого пловца нет (смеётся). В плавании всё более стабильно: либо всё на уровне идёт, либо кто-то выстреливает, а потом пропадает. Нет такого, что туда-сюда-обратно», — сказала Ефимова РИА Новости.

Накануне в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилось дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Красно-белые обыграли железнодорожников со счётом 3:2.

Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ.

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