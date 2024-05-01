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Около 30 дачных строений загорелись в одном из СНТ Забайкалья

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В одном из СНТ в Забайкалье начался пожар, горят около 30 дачных строений, сообщили в МЧС. Огонь перекинулся на лесной массив, тушение пожара осложняют сильные порывы ветра.
Около 30 дачных строений загорелись в одном из СНТ Забайкалья
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Загорание дачных строений произошло в Читинском районе в СНТ «Разведчик недр». На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, огнём охвачено 30 дачных строений. Пожар перешёл на лесной массив», — говорится в заявлении.

Утром 1 мая глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что все возгорания на территории и в окрестностях Улан-Удэ ликвидированы на площади 16,8 тыс. кв. м.

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