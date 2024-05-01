Около 30 дачных строений загорелись в одном из СНТ Забайкалья
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
«Загорание дачных строений произошло в Читинском районе в СНТ «Разведчик недр». На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, огнём охвачено 30 дачных строений. Пожар перешёл на лесной массив», — говорится в заявлении.
Утром 1 мая глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что все возгорания на территории и в окрестностях Улан-Удэ ликвидированы на площади 16,8 тыс. кв. м.