Умар Нурмагомедов сказал, что в переговорах о бое с Сэндхагеном остался один нерешённый вопрос

Российский боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов заявил, что переговоры о проведении боя с американцем Кори Сэндхагеном находятся на завершающей стадии.

«Мой менеджер (Али Абдель-Азиз. — RT) ведёт переговоры с UFC об организации этого боя, и на данный момент остался вопрос в том, когда мы проведём его. Я думаю, что это может быть июнь или какое-то другое время, дата для меня не имеет значения. Я могу драться в любое время», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.

По словам россиянина, в настоящий момент всё зависит от UFC, ведь они с Сэндхагеном уже неоднократно выражали готовность сразиться друг с другом. Также Нурмагомедов выразил надежду, что их схватка не сорвётся.

За свою профессиональную карьеру Умар Нурмагомедов провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём девять из них — досрочно. На недавнем турнире UFC Fight Nights российский спортсмен единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом.

Ранее Нурмагомедов рассказал о беседе с действующим обладателем пояса UFC в категории до 61,2 кг Шоном О'Мэлли.