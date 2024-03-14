Умар Нурмагомедов: О'Мэлли надеется, что мы повторим историю Хабиба и Конора

Боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал о разговоре с действующим обладателем пояса в категории до 61,2 кг Шоном О'Мэлли.

«При встрече я ему говорил: «Вижу, что ты говоришь обо мне хорошие вещи, большое спасибо. Надеюсь, мы подерёмся». И он ответил, что уважает меня и тоже этого хочет. Шон сказал, что надеется, что мы повторим историю Хабиба и Конора», — заявил Нурмагомедов в интервью ESPN.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов сразился с Конором Макгрегором в поединке за титул UFC в лёгком весе. Российский боец «задушил» ирландца в четвёртом раунде и провёл первую защиту пояса, а турнир UFC 229 стал одним из наиболее коммерчески успешных в истории промоушена.

Ранее грузинский боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался об Умаре Нурмагомедове.