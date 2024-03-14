Боец UFC Двалишвили жёстко ответил на вызов Умара Нурмагомедова

Грузинский боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили высказался о россиянине Умаре Нурмагомедове.

«Умар — хороший парень, он мне нравится, я его уважаю, но он устраивает треш-ток в мой адрес, в адрес других топовых бойцов. Он вызывает топовых бойцов, но я считаю, что он должен сначала пройти проверку. Нужно делать шаг за шагом. Подраться с кем-то из топ-10, потом из топ-5, а потом уже зарекаться по поводу титульных боёв», — сказал Двалишвили в интервью, опубликованном на YouTube-канале MMA Junkie.

По его словам, в последней схватке Нурмагомедов побил лишь дебютанта UFC. Но чтобы доказать, является ли он хорошим бойцом, ему необходимо взять верх над серьёзными соперниками.

За свою профессиональную карьеру Умар Нурмагомедов провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём девять из них — досрочно. На недавнем турнире UFC Fight Nights российский спортсмен единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом.

Ранее Нурмагомедов назвал Кори Сэндхагена самым серьёзным соперником для себя.