Умар Нурмагомедов: для меня Кори Сэндхаген самый трудный соперник

Российский боец Умар Нурмагомедов высказался о своём возможном поединке с американцем Кори Сэндхагеном.

«Он очень талантливый и техничный боец, и мне это нравится — для меня это большой вызов. Думаю, для меня Кори самый трудный соперник, даже труднее Шона О'Мэлли. У него очень высокий бойцовский IQ», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.

Ранее грузинский боец MMA Мераб Двалишвили высказал мнение, что Нурмагомедов не заслужил поединка с Сэндхагеном.