Двалишвили считает, что Нурмагомедов не заслуживает боя с Сэндхагеном
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«Почему Умар дерётся с Сэндхагеном? Почему он не дерётся с Баутистой или кем-то ещё? Умар не дрался ни с кем в топ-15, а Сэндхаген в топовой десятке уже очень долго. Умар хорош, но он должен драться с кем-то другим. Мне никто не давал такого шанса», — сказал Двалишвили на YouTube-канале The Schmo.
Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.
На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.
В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.
Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российскими бойцами UFC Нурмагомедовым и Петром Яном.