Двалишвили считает, что Нурмагомедов не заслуживает боя с Сэндхагеном

Грузинский боец MMA Мераб Двалишвили высказал мнение, что россиянин Умар Нурмагомедов не заслужил поединка с американцем Кори Сэндхагеном.

«Почему Умар дерётся с Сэндхагеном? Почему он не дерётся с Баутистой или кем-то ещё? Умар не дрался ни с кем в топ-15, а Сэндхаген в топовой десятке уже очень долго. Умар хорош, но он должен драться с кем-то другим. Мне никто не давал такого шанса», — сказал Двалишвили на YouTube-канале The Schmo.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.

Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российскими бойцами UFC Нурмагомедовым и Петром Яном.